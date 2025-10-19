План Трампа под угрозой. Израиль приостановил работу перехода Рафах на границе с Египтом

На снимке с беспилотника видно, как тяжелая техника работает вокруг разрушенного жилого квартала в Газе (Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Пограничный переход Рафах между Египтом и сектором Газа снова оказался в центре международного напряжения — Израиль приостановил его работу.

Об этом сообщает Reuters.

Пункт пропуска останется закрытым на неопределенный срок. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение о повторном открытии будет принято только после того, как движение ХАМАС передаст тела погибших израильских заложников.



Ранее посольство Палестины в Египте сообщало, что переход планировали открыть в этот понедельник, однако заявление израильской стороны поставило эти планы под сомнение.

В ХАМАС заявили, что действия Израиля нарушают договоренности, достигнутые при посредничестве США, и препятствуют поиску тел заложников, которые остались под завалами.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Как сообщалось, США разработали мирный план из 20 пунктов для завершения войны между Израилем и ХАМАС. Обе стороны согласились на инициативу.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.