Пулитцеровский лауреат: Само существование ЕС – проблема для России

Одна из главных внешнеполитических стратегий и целей России – развал Евросоюза, убеждена известный историк Энн Эпплбаум, лауреат Пулитцеровской премии и автор нескольких книг об СССР и Восточной Европе, отмеченных многими наградами (Гулаг: паутина большого террора, Красный голод: война Сталина против Украины, Железный занавес: Подавление Восточной Европы. 1944-1956).

В интервью журналу Новое Время Эпплбаум объяснила, почему, на ее взгляд, российская пропаганда и внешняя политика нацелены на дестабилизацию Европейского Союза.

"Его [Евросоюза] существование - проблема для России, поскольку он по своим экономическим показателям Россию превосходит и намного более сильный оппонент РФ в переговорах, чем любая из стран - участниц союза в одиночку", - напоминает историк.

Именно поэтому разница между российской и советской пропагандой в том, что российская не пытается представить Россию в лучшем свете для остального мира, как это делал СССР, отмечает Эпплбаум.

Цель российской пропаганды - создавать политические разделения внутри европейских стран и внутри европейских элит

"Цель российской пропаганды - создавать политические разделения внутри европейских стран и внутри европейских элит. Российские пропагандисты также поддерживают политический экстремизм любого рода - правый или левый, в зависимости от страны. Они стараются подрывать на системном уровне доверие к демократии", - констатирует Эпплбаум.

В качестве примера она напомнила, как после шотландского референдума за независимость от Великобритании появлялись инспирированные россиянами попытки заявить, что референдум был проведен с нарушениями и нелегитимен.

"Думаю, россияне также стремятся ослабить НАТО и очень бы хотели, чтобы США в Альянсе лишили Европу своей поддержки. Кроме того, они поддерживают политические партии, открыто призывающие к дружбе с РФ и отмене санкций", - добавила Эпплбаум.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №20 от 31 мая 2018 года.