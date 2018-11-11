Псевдовыборы в ОРДЛО подрывают усилия по мирному разрешению конфликта - НАТО

НАТО не признает объявленные 11 ноября "выборы" в "ЛДНР"

Фейковые выборы, которые проводятся пророссийскими боевиками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта, заявили в пресс-службе НАТО.

"НАТО не признает объявленные 11 ноября выборы в самопровозглашенной и непризнанной "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике", – отмечают в Альянсе.

Также в заявлении отмечается, что НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно-признанных границах.

Альянс также призвал РФ вывести войска и прекратить всякую поддержку вооруженным группам в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Мы призываем к полной реализации Минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем Нормандский формат и усилия Трехсторонней контактной группы", – отмечается в сообщении НАТО.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начались фейковые выборы.

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Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника – в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.

Украина и мировое сообщество не признают "выборы" в ОРДЛО.

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