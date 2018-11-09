09 ноября 2018, пятница

Псевдовыборы в ОРДЛО могут быть использованы для давления на украинскую власть, чтобы начать переговоры с боевиками – Грицак

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Грицак озвучил еще одну цель псевдовыборов на Донбассе
Фото: Пресс-служба АП

Грицак озвучил еще одну цель псевдовыборов на Донбассе

Фейковые выборы на Донбассе могут быть использованы для давления на украинскую власть российскими агентами влияния, чтобы начать вести переговоры с боевиками, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"По задумке Кремля, псевдовыборы должны стать основанием для российских агентов влияния в Украине требовать от украинской власти сесть за стол переговоров с избранными якобы свободным волеизъявлением представителями террористических организаций", - пояснил он.

Грицак добавил, что псевдовыборы должны стать "спусковым крючком для широкого наступления под руководством и за средства Кремля пророссийского лобби в Украине". При этом будут использоваться лозунги мира и любви к братскому народу.

Ранее боевики "ДНР/ЛНР" приняли решение о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Кроме того, террористы назначили Дениса Пушилина временным преемником убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.  

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там надлежащих условий безопасности.

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