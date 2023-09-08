США наложат санкции за поддержку фиктивных российских выборов в Украине — Блинкен 8 сентября, 02:42 Энтони Блинкен (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

На всех, кто поддерживает фиктивные российские выборы на оккупированных территориях Украины, в том числе и на так называемых «международных наблюдателей», могут быть наложены санкции и визовые ограничения.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.



Он отмечает, что эти так называемые «выборы» происходят почти через год после того, как РФ устроила фиктивные референдумы. На них Россия имела целью аннексировать украинские Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. И более девяти лет прошло после того, как Россия намеревалась аннексировать украинскую Автономную Республику Крым и Севастополь.

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По словам Блинкена, Кремль надеется, что эти заранее определенные и сфабрикованные результаты усилят незаконные претензии России на оккупированные ею части Украины. Но это ни что иное, как пропагандистское мероприятие.

«Действия России демонстрируют ее откровенное пренебрежение принципами Устава ООН, такими как уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности, которые являются основой глобальной безопасности и стабильности. Соединенные Штаты никогда не признают претензий Российской Федерации на любую суверенную территорию Украины», — подытожил Блинкен.

31 августа Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированных территориях россияне начали проводить так называемые «выборы» в псевдоместные советы и «законодательные органы».