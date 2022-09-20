«Войска РФ висят на волоске». Заместительница Блинкена заявила, что псевдореферендумы — «отчаянный шаг» Путина 20 сентября, 23:32 Венди Шерман (Фото:REUTERS/Johanna Geron/File Photo)

Замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что российские войска в Украине «висят на волоске», а действия РФ, в частности планы провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях, — «отчаянный шаг» для диктатора Владимира Путина.

Об этом она сказала в интервью MSNBC.

По словам Шерман, есть опасения, что Путин будет «использовать такие виды оружия, которые он не должен использовать», отметив, что он уже сделал оружием еду и энергетику.

Видео дня

«Надеюсь, он понимает, что сказал президент [США Джо Байден]: Не надо. Не надо. Не надо», — сказала Шерман, имея в виду предупреждение главы Белого дома о наказаниях, если Россия применит химическое или ядерное оружие.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен. Белый дом считает, что Путин готовит мобилизацию в России из-за провалов российской армии в Украине.



По данным росСМИ, в РФ покажут записанное обращение Путина к россиянам 21 сентября. Выступление перенесли — он и министр обороны Сергей Шойгу должны были обратиться к гражданам России 20 сентября.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.