«Новый этап эскалации». Рада обратилась к мировому сообществу из-за планов РФ провести «референдумы» на на захваченных территориях Украины 21 сентября, 16:09 Рада призвала мировое сообщество привлечь РФ к ответственности (Фото:t.me/yzheleznyak)

В среду, 21 сентября, Верховная Рада обратилась к мировому сообществу из-за планов РФ провести псевдореферендумы на захваченных территориях Украины, а также на фоне объявления российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Соответствующее постановление № 8065 поддержали 272 нардепа.

В заявлении говорится, что незаконные действия российских оккупантов на захваченных территория Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей касательно проведения псевдореферендумов о присоединении к РФ нарушают основные нормы и принципы международного права, Конституцию Украины и действующее законодательство, а также направлены против суверенитета, целостности и независимости Украины.

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Парламентарии призвали мир принять все возможные меры, чтобы предостеречь страну-агрессора и ее высшее политическое руководство от организации и проведения незаконных «референдумов».

Там потребовали ввести против РФ дополнительные санкции, а Киеву предоставить больше финансовой и военной помощи.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил о проведении в РФ частичной мобилизации.

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