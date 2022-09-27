Глава МИД Франции во время визита в Киев заявила, что Париж никогда не признает «референдумы» РФ на захваченных территориях Украины 27 сентября, 16:28 Катрин Колонна во время визита в Киев выразила поддержку Украине (Фото:Catherine Colonna/Twitter)

Франция никогда не признает псевдореферендумы России на захваченных территориях Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во время визита в Киев и встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Я повторила Дмитрию Кулебе полную экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины. Франция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и никогда не признает фиктивных „референдумов“, организованных РФ», — написала она в своем Twitter.

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Колонна находится с рабочим визитом в Украине. Она приехала в Киев во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ.

23 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов» в целях аннексии. При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» подобие «голосования» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационная «власть» имитирует голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

