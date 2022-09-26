Британия ввела санкции против России из-за псевдореферендумов

26 сентября, 18:16
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Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Великобритания ввела санкции против участников подготовки псевдореферендумов, которые российские оккупанты организовали на временно захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает пресс-служба британского правительства в понедельник, 26 сентября, в новый санкционный список включили 92 физических и юридических лица «в ответ на проведение российским режимом фиктивных референдумов в четырех областях Украины, что явно нарушает международное право, в том числе устав ООН».

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Под санкции, в частности, попали:

  • марионетка Кремля в Херсонской области Сергей Елисеев;
  • так называемый министр образования псевдореспублики «ЛНР» Иван Кусов;
  • коллаборант в Запорожской области Евгений Балицкий;
  • «зампредседателя» так называемой «ДНР» Евгений Солнцев;
  • компания IMA Consulting, которую, как заявили в британском правительстве, называют «любимым пиар-агентством Путина». Сообщается, что компания руководила публичными кампаниями по проведению псевдореферендумов;
  • российское предприятие Гознак, которое занимается изготовлением госдокументов, в том числе «паспортов» на оккупированных территориях Украины;
  • российские олигархи Год Нисанов и Зарах Илиев, контролирующие группу строительных компаний Киевская площадь;
  • президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов;
  • президент и владелец крупного инвестора в нефтегазовую сферу ARETI Игорь Макаров;
  • 23 члена совета директоров и правления Газпромбанка;
  • 16 членов набсовета и правления Сбербанка;
  • десять руководителей Совкомбанка.

В Великобритании подчеркнули, что никогда не признают результаты псевдореферендумов или попытки аннексии суверенной территории Украины и вместе с международными партнерами осуждают действия Кремля. По данным правительства, Британия ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций.

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С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Санкции против России Санкции Запада Западные санкции Псевдореферендум Санкции

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