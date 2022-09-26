Британия ввела санкции против России из-за псевдореферендумов
Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Великобритания ввела санкции против участников подготовки псевдореферендумов, которые российские оккупанты организовали на временно захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Как сообщает пресс-служба британского правительства в понедельник, 26 сентября, в новый санкционный список включили 92 физических и юридических лица «в ответ на проведение российским режимом фиктивных референдумов в четырех областях Украины, что явно нарушает международное право, в том числе устав ООН».
Под санкции, в частности, попали:
- марионетка Кремля в Херсонской области Сергей Елисеев;
- так называемый министр образования псевдореспублики «ЛНР» Иван Кусов;
- коллаборант в Запорожской области Евгений Балицкий;
- «зампредседателя» так называемой «ДНР» Евгений Солнцев;
- компания IMA Consulting, которую, как заявили в британском правительстве, называют «любимым пиар-агентством Путина». Сообщается, что компания руководила публичными кампаниями по проведению псевдореферендумов;
- российское предприятие Гознак, которое занимается изготовлением госдокументов, в том числе «паспортов» на оккупированных территориях Украины;
- российские олигархи Год Нисанов и Зарах Илиев, контролирующие группу строительных компаний Киевская площадь;
- президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов;
- президент и владелец крупного инвестора в нефтегазовую сферу ARETI Игорь Макаров;
- 23 члена совета директоров и правления Газпромбанка;
- 16 членов набсовета и правления Сбербанка;
- десять руководителей Совкомбанка.
В Великобритании подчеркнули, что никогда не признают результаты псевдореферендумов или попытки аннексии суверенной территории Украины и вместе с международными партнерами осуждают действия Кремля. По данным правительства, Британия ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций.
- Жалкое зрелище. Украинцы игнорируют коллаборантов, буквально умоляющих проголосовать на псевдореферендуме — видео
- Создают картинку на росТВ. Оккупанты «подвели итоги» псевдореферендумов еще в начале сентября — СБУ
- В Бердянске на псевдореферендуме разрешают голосовать без документов — заместитель председателя райсовета
С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.
Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.