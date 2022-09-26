Британия ввела санкции против России из-за псевдореферендумов 26 сентября, 18:16 Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Великобритания ввела санкции против участников подготовки псевдореферендумов, которые российские оккупанты организовали на временно захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает пресс-служба британского правительства в понедельник, 26 сентября, в новый санкционный список включили 92 физических и юридических лица «в ответ на проведение российским режимом фиктивных референдумов в четырех областях Украины, что явно нарушает международное право, в том числе устав ООН».



Видео дня

Под санкции, в частности, попали:

марионетка Кремля в Херсонской области Сергей Елисеев;

так называемый министр образования псевдореспублики « ЛНР» Иван Кусов;

ЛНР» Иван Кусов; коллаборант в Запорожской области Евгений Балицкий;

«зампредседателя» так называемой « ДНР» Евгений Солнцев;

ДНР» Евгений Солнцев; компания IMA Consulting, которую, как заявили в британском правительстве, называют « любимым пиар-агентством Путина». Сообщается, что компания руководила публичными кампаниями по проведению псевдореферендумов;

любимым пиар-агентством Путина». Сообщается, что компания руководила публичными кампаниями по проведению псевдореферендумов; российское предприятие Гознак, которое занимается изготовлением госдокументов, в том числе « паспортов» на оккупированных территориях Украины;

паспортов» на оккупированных территориях Украины; российские олигархи Год Нисанов и Зарах Илиев, контролирующие группу строительных компаний Киевская площадь;

президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов;

президент и владелец крупного инвестора в нефтегазовую сферу ARETI Игорь Макаров;

23 члена совета директоров и правления Газпромбанка;

16 членов набсовета и правления Сбербанка;

десять руководителей Совкомбанка.

В Великобритании подчеркнули, что никогда не признают результаты псевдореферендумов или попытки аннексии суверенной территории Украины и вместе с международными партнерами осуждают действия Кремля. По данным правительства, Британия ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций.

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.



Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.