Байден пока не планирует визит в Украину, но с удовольствием посетил бы — пресс-секретарь 10 мая, 10:52 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден пока не планирует визит в Украину.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет The Hill.

По ее словам, Байден «с удовольствием» посетил бы Украину, но в настоящее время не планирует этого делать.

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«В настоящее время поездка не планируется. Но, опять же, он хотел бы поехать в Украину. Просто на данный момент у меня нет никаких планов или предварительной информации», — сказала она.

Первая леди США Джилл Байден в День матери, 8 мая, посетила украинских переселенцев в Ужгороде, а также встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Также первая леди США посетила украинских беженцев в Словакии.

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