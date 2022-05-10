Байден пока не планирует визит в Украину, но с удовольствием посетил бы — пресс-секретарь

10 мая, 10:52
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден пока не планирует визит в Украину.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет The Hill.

По ее словам, Байден «с удовольствием» посетил бы Украину, но в настоящее время не планирует этого делать.

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«В настоящее время поездка не планируется. Но, опять же, он хотел бы поехать в Украину. Просто на данный момент у меня нет никаких планов или предварительной информации», — сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=sWQgazNnUio

Первая леди США Джилл Байден в День матери, 8 мая, посетила украинских переселенцев в Ужгороде, а также встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Также первая леди США посетила украинских беженцев в Словакии.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Джо Байден Война России против Украины

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