В заявлении американской стороны также говорится, что такие переговоры могут открыть путь к масштабной помощи на восстановление Ливана (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Израиль и Ливан после прямых переговоров в Вашингтоне договорились провести новый раунд переговоров в согласованное сторонами время и в согласованном месте.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Государственный департаменте США.

После переговоров в Вашингтоне стороны согласились продолжить прямой диалог. В Госдепе США отметили, что новые консультации должны состояться «во взаимно согласованное время и в согласованном месте».

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Во время встречи американская сторона выразила надежду, что переговоры смогут выйти за пределы договоренностей 2024 года и привести к всеобъемлющему мирному соглашению между Израилем и Ливаном.

В США также отметили, что любая договоренность о прекращении боевых действий должна быть достигнута именно между двумя правительствами — при посредничестве Вашингтона, но без каких-либо отдельных параллельных треков.

В заявлении американской стороны также говорится, что такие переговоры могут открыть путь к масштабной помощи на восстановление Ливана, поддержать экономическое восстановление страны и расширить инвестиционные возможности для обоих государств.

Израиль, по данным CNN, подтвердил готовность участвовать в прямых переговорах, чтобы урегулировать все открытые вопросы и достичь прочного мира, который, как ожидается, усилит безопасность, стабильность и благосостояние в регионе.

Ливанская сторона, в свою очередь, подчеркнула необходимость полного выполнения договоренности о прекращении боевых действий, заключенной в ноябре 2024 года. Бейрут также подчеркнул принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета, призвал к прекращению огня и конкретным шагам для облегчения гуманитарного кризиса, который продолжается на фоне конфликта.