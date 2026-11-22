Руководитель Центра исследования России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Radio NV — об итогах встречи президента США Дональда Трампа, китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина в Шэньчжэне и ее значении для Украины.

— Что это было в китайском Шэньчжэне и как оно может повлиять на Украину? Имею в виду и экономический саммит, и трехстороннюю встречу.

— Знаете, наверное, со стороны участников это была попытка преподнести себя как вершителей судеб, земли и Вселенной, но мне кажется, что попытка получилась такая себе. То есть, хотели, но не получили.