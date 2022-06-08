Традиционной «прямой линии» Путина в июне не будет — Песков 8 июня, 19:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Alexander Nemenov / REUTERS)

В июне 2022 года «прямой линии российского диктатора Владимира Путина с гражданами» не будет.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства-оккупанта Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Причин отмены мероприятия Песков не назвал.

Отмечается, что российский журналист поинтересовался у Пескова, правда ли, что президент пообщается с «жителями Донбасса». «В том, что вы сказали, все неправда», — ответил пресс-секретарь.

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Ранее Песков говорил, что прямая линия пройдет после Петербургского международного экономического форума, проведение которого намечено на 15−18 июня.

«Прямая линия» проходила каждый год начиная с 2001 года, за исключением 2004 года, 2012 и 2020 годов. В эфире подготовленные граждане задают Путину вопросы, тот отвечает. Длится это шоу обычно несколько часов.

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