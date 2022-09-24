Доставлены 300 единиц украинской военной формы. Российские наемники готовят провокации на белорусско-украинской границе — ССО 24 сентября, 17:41 Российские наемники (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

20 сентября в Минск прибыли российские наемники ЧВК Лига (Вагнер), которые могут быть вовлечены в организацию провокаций на украинской границе с Беларусью.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

По предварительной информации, полученной центром от белорусского подполья, в Минск прибыло 130 наемников частной военной компании Лига (Вагнер) с личным оружием и боеприпасами.

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22 сентября на территорию белорусского частного охранного предприятия ГардСервис, где находятся наемники, было доставлено 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

ГардСервис является первым подобным предприятием в Беларуси, оно создано специальным указом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в 2019 году. Базируются «охранники» на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

Как сообщают в ЦНС, возможные диверсии ожидаются в районе белорусских населенных пунктов Пинск, Кобрин и российском Иваново.

По информации Пентагона, российские наемники из ЧВК Вагнера начали отказываться воевать в Украине на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Лидер Вагнера Евгений Пригожин пытается завербовать российских зэков, а также таджиков, белорусов и армян для войны против Украины.

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