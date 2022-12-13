Военные Украины и Польши обсудили ситуацию на границе с Беларусью на фоне приказа Лукашенко о внезапной проверке боеготовности войск 13 декабря, 16:36 Военные Польши и Украины скоординировали действия из-за внезапной проверки боеготовности войск в Беларуси (Фото:Минобороны Украины/Telegram)

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел телефонный разговор с Командующим Оперативного командования видов ВС Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски на фоне внезапной проверки боеготовности войск в Беларуси.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram, военные обсудили ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью.

Пиотровски выразил обеспокоенность по поводу заявления военного руководства белорусской армии о выдвижении войск в определенные районы и проведении инженерного оборудования позиций.

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Наев проинформировал польского коллегу о возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе. Он также рассказал о задачах украинских военнослужащих, стоящих на защите границы.

Командующий Объединенными силами ВСУ также подчеркнул необходимость обмена оперативной информацией и координации совместных действий.

Наев добавил, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой, Силы обороны Украины продолжают осуществлять усиленные меры безопасности с целью быстрого реагирования на рост любой угрозы.

Пиотровски заявил о полной политической поддержке и оказании всесторонней помощи Украине от польской стороны.

13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск по приказу диктатора Александра Лукашенко. Беларусский Совбез сообщил, что одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию объекта на южной границе.

В этот же день из пункта постоянной дислокации в Бресте выдвинулись подразделения 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси. Они двигаются на юго-восток в сторону границы с Волынской областью Украины.

Днем в Беларусь прилетели три российских истребителя МиГ-31, способных нести ракеты Кинжал.

На данный момент армия Беларуси не принимает непосредственное участие в боевых действиях против Украины. Однако режим Лукашенко предоставил территорию страны для российских войск, которые в феврале пытались атаковать Киев. Также с белорусской территории РФ наносит удары по гражданским объектам в Украине.