В ГПСУ объяснили, что означает внезапная «проверка боеготовности» в Беларуси 13 декабря, 17:16 Беларусские военные (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал объявление Беларусью «проверки боеготовности» армии.

Во время брифинга во вторник, 13 декабря, Демченко заявил, что изменений в обстановке по линии границы не зафиксировано, а ситуация остается под контролем.



«Те подразделения ВС Беларуси, которые и до этого находились на усилении границы с нашей страной… так и остаются, их количество и характер действий не меняются… Создания группировок, которые могли совершить вторжение [со стороны Беларуси] мы не фиксируем», — сказал он.



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По мнению спикера, объявленная Беларусью «проверка боеготовности» — это нагнетание ситуации, но Силы обороны следят за ситуацией, чтобы понять, насколько это может угрожать Украине.

«Для нас это ничего не меняет. Мы и раньше сообщали, что Беларусь и Россия могут готовиться к тому, чтобы… нагнетать ситуацию своими учениями, развертыванием региональной группировки войск „союзного государства“, теперь и проверкой боеготовности беларусской армии», — напомнил Демченко.

13 декабря Беларусь начала внезапную проверку боеготовности своих войск. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла. В то же время он подтвердил, что количество военных там увеличилось.