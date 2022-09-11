Из-за контрнаступления ВСУ в Харьковской области Кремль поставил на паузу намерение относительно псевдореферендумов — росСМИ 11 сентября, 18:16 Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (Фото:Andrew Butko/Wikipedia)

Российские власти отложили на неопределенный срок проведение псевдореферендумов о присоединении к РФ самопровозглашенных республик и оккупированных территорий. Это связано с успешным контрнаступлением ВСУ.

Об этом сообщает российское издание Медуза, ссылаясь на свои источники.

Речь идет о присоединении к России самопровозглашенных ЛНР и ДНР и оккупированных территорий украинских областей: Запорожской, Харьковской и Херсонской, где российские власти ранее сформировали так называемые военно-гражданские администрации.

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Собеседники Медузы объяснили, что единственная причина этого решения — успешное контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении. Источники подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, уже отозваны в Россию. В Херсонской области российские политтехнологи, которые готовили референдум, пока остаются.

По данным российского СМИ, власти РФ не понимают, когда смогут вернуться к обсуждению конкретных дат возможного голосования — это зависит от того, как будет развиваться контрнаступление Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос Медузы о судьбе референдумов не ответил.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы по созданию "республик" на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщал, что псевдореферендум об аннексии Донецкой области был назначен на 11 сентября 2022 года.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

7 августа президент Владимир Зеленский говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 2 сентября заявил, что работа защитников Украины и партизан срывает планы оккупантов по проведению псевдореферендума и в ближайшее время его не будет.

Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов 5 сентября признал, что оккупанты сейчас не могут провести псевдореферендум на временно захваченных территориях в Херсонской области.

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