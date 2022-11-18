«Двери в договороспособное общество закрыты». Что означает для РФ фиаско Лаврова на Бали — российский политолог 18 ноября, 16:39 Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали, 15 ноября (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Глава МИД РФ Сергей Лавров ехал на саммит G20 на Бали, надеясь на переговоры о судьбе Украины без Украины, но потерпел неудачу.

Об этом пишет в своей колонке для НВ российский историк и политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов.

«Сама эта надежда является явным свидетельством того, что дела у агрессора обстоят очень плохо. „Мачо“ сдулся под ударами украинских Хаймарсов, и теперь ему нужно хотя бы выжить. Но с переговорами ничего не вышло. Запад твердо придерживается принципа — ничего об Украине без Украины. Разговоры с Лавровым „на полях“ саммита все избегали», — констатировал Зубов.

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Он добавил, что откровенно поговорить Лаврову удалось только с лидером Китая Си Цзиньпином, который «почти наверняка сообщил Лаврову в своей грубовато вежливой китайской манере, что он не ожидал, что шеф Лаврова мог так переоценить свои силы».

«И раздраженный Лавров, не дожидаясь подписания итогового документа, улетел с Бали домой. И сразу сотня российских ракет ударила по городам Украины, неся мирным гражданам смерть, увечья, холод, голод, тьму…», — описал развитие событий российский политолог.

Он подчеркнул, что жестокий удар РФ во время саммита G20 был именно преступлением против мирного населения, «поскольку современные законы войны требуют от воюющих сторон максимально сохранять жизнь и имущество нон-комбатантов».

Зубов отметил, что мстить мирным обывателям противника не только незаконно, но и позорно.

«„Петля Лаврова“ затягивается не на шее Украины, а на шее его шефа. Путинской России сейчас нужно прекратить войну не потеряв до конца лицо. … Но кто будет вести переговоры с отвязанными негодяями, которые сознательно обрекают на страдания и смерть в замороженных городах Украины тысячи младенцев, стариков, тяжелобольных и выгоняют на чужбину миллионы?» — спрашивает российский политолог.

По его словам, именно ситуация, когда любые переговоры становятся совершенно бессмысленными из-за того, что контрагент теряет человеческую природу и становится извергом, считаются в современной дипломатии «красной чертой».

«Любые договоренности с таким не стоят и клочка бумаги, потому что о чем бы ни договорились, нелюдь лишь будет искать удобный момент, чтобы обрушить кувалду на голову подписавшего с ним соглашение», — констатирует Зубов, напоминая о том, что мир пришел к выводу, что с Гитлером не о чем договариваться, когда стало известно об «окончательном решении» им еврейского вопроса.

«Кремлевский режим быстро совершил этот путь, и фиаско Лаврова на встрече на Бали тому свидетельство. Каждый новый акт преступной жестокости кремлевских агрессоров все больше убеждает Запад в верности слов президента Украины Владимира Зеленского, что переговоры с Россией в принципе возможны, но только после того, как исчезнет Путин и его ближайшее окружение, которое увлекается местью над украинскими стариками и младенцами и размозжёнными без приговора суда головами российских граждан. За такими дверь в договороспособное общество захлопнулась навсегда, что и показал балийский саммит», — считает российский политолог.

Он также заявил, что российская элита должна понять, что переговоров с Путиным, Лавровым, Кадыровым, Пригожиным и подобными людьми никогда не будет.

«Альтернатива проста — или с Путиным ли во главе до полной и безоговорочной капитуляции, и, соответственно, к потере всего, или без Путина — к конструктивным переговорам и сохранению себя. Важно не так то, что российская армия сейчас терпит поражение за поражением от армии украинской, важно другое — политическое руководство России перешло границу, отделяющую врага от чудовища. С врагами переговоры возможны. С чудовищами — только полное уничтожение. Таковы итоги российского участия во встрече на райском острове Бали», — подытожил Зубов.

15 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сбежал с саммита Большой двадцатки на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации.

По данным Bloomberg, единственный дипломат, встретившийся с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 на Бали, — китайский министр иностранных дел Ван И.