«Все только начинается». У Зеленского отреагировали на демарш Пригожина против Минобороны РФ 24 июня, 09:58 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Анна Войтенко)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк комментируя восстание главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против Минобороны РФ заявил, что раскол элит РФ «слишком очевиден» и в России «все только начинается».

В заметке в Twitter Подоляк заявил, что договориться и сделать вид, что все улажено, у РФ уже не получится.

По его мнению, проиграть в противостоянии должен или Пригожин, которого может ожидать «роковой финал», или коллективный «антиПригожин» — группа Путина и кооператив «Озеро».

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Он подчеркнул, что контртеррористическая операция Пригожина на территории России уже привела к захвату Ростова, ряда федеральных трасс, штабов Южного округа и так называемой «специальной военной операции», а события в России получили широкую огласку.

Вооруженное противостояние Пригожина против Минобороны РФ — что известно

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».

Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.



Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

