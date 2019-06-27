В МИД Ирана сочли заявление Трампа о «короткой войне» иллюзией Вчера, 17:44 211 Цей матеріал також доступний українською Анадолу Мохаммад Джавад Зариф Анадолу

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает ошибочным мнение президента США Дональда Трампа о том, что конфликт с Ираном будет «короткой войной».

«Санкции не являются альтернативой войне; они и есть война. „Уничтожение“ = геноцид = военное преступление. Короткая война с Ираном является иллюзией», — написал он в Twitter.

При этом Зариф подчеркнул, что тот, кто развязывает войну, ее не заканчивает.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если между США и Ираном начнется война, то она будет короткой.

Днем ранее он пригрозил уничтожить часть Ирана, если он атакует на «что-нибудь американское».