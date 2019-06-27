Евгений Черняк
Говорите, счастье не в деньгах? У вас нет ни того, ни другого
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Андрей Лужницкий
Россия возвращается. Что случилось с ПАСЕ?
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

В МИД Ирана сочли заявление Трампа о «короткой войне» иллюзией

Вчера, 17:44
211
Цей матеріал також доступний українською

Анадолу

Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает ошибочным мнение президента США Дональда Трампа о том, что конфликт с Ираном будет «короткой войной».

«Санкции не являются альтернативой войне; они и есть война. „Уничтожение“ = геноцид = военное преступление. Короткая война с Ираном является иллюзией», — написал он в Twitter.

При этом Зариф подчеркнул, что тот, кто развязывает войну, ее не заканчивает.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что если между США и Ираном начнется война, то она будет короткой.

Днем ранее он пригрозил уничтожить часть Ирана, если он атакует на «что-нибудь американское».

Теги:   Ближний восток Дональд Трамп Иран США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Страны

Вчера, 20:02

img
Названа официальная причина крушения Ан-148 в Подмосковье
Политика

Вчера, 22:19

img
Зеленский уволил главу Днепропетровской ОГА — указ
Футбол

Вчера, 19:20

img
Ведущий игрок сборной Украины дал согласие итальянскому клубу на переход — СМИ

ТОП 3

Геополитика

26 июня, 19:41

img
Семь национальных делегаций объявили демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ
23015
Геополитика

26 июня, 21:36

img
Избран новый генсек Совета Европы
8108
Геополитика

Вчера, 07:32

img
Волкер прокомментировал отвод украинских сил в Станице Луганской
7450