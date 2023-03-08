«Фига Западу». Зачем Си Цзиньпин принял Лукашенко — белорусский оппозиционер 8 марта, 17:37 Вячорка: На всех фотографиях Лукашенко выглядит человеком, чье нутро говорит: меня признали, я настоящий легитимный президент (Фото:Пресс-служба президента Беларуси)

Власти Китая согласились на приезд самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы «сделать реверанс» диктатору РФ Владимиру Путину, считает белорусский оппозиционный журналист Франак Вячорка. По его мнению, вряд ли КНР рассматривает Беларусь как стабильного партнера.



Лукашенко воспользовался визитом в Пекин, чтобы выйти из дипломатической изоляции, и жаль, что Китай на это пошел, сказал Вячорка Radio NV.

«Лукашенко привез много хороших фото с [председателем КНР] Си Цзиньпином. На всех фотографиях он выглядит человеком, чье нутро и лицо говорит, что „меня признали, я настоящий легитимный президент“. Я думаю, для него это был действительно дипломатический прорыв, потому что до этого он ездил только по российским регионам, по Мадагаскару, встречался с Путиным, но никто более его серьезно не воспринимал. Сейчас он получил подобный кредит доверия от мощного государства мира», — констатировал журналист.

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По его мнению, Китай ведет сложную геополитическую игру с прицелом на будущее и просто использовал Лукашенко в своих интересах.

«Я думаю, что это был реверанс Путину и это была фига Западу. Мол, вы не признаете, а мы здесь в Китае проводим свою независимую политику. Китай пытался воспользоваться новой геополитической ситуацией, войной, заработать пункты, пытается себя представить таким „защитником стран третьего мира“. Мы же видим, как Китай мобилизует поддержку в Африке, Южной Америке, в развивающихся странах, в том числе в Беларуси», — отметил Вячорка.

Вряд ли, полагает он, Лукашенко добился от Си Цзиньпина каких-то практических договоренностей.

«Лукашенко столько уже обещал общих проектов с Китаем, и все заканчивалось пшиком. Они пообещали построить свиноферму, новое технологическое производство… Я думаю, что и сейчас ничего из этого не выйдет… Китай подходит к бизнесу достаточно прагматично. Беларусь не является для них стабильным государством и режимом, с которым можно иметь дело. По крайней мере, сейчас, в этот кризисный момент», — подчеркнул оппозиционер.

Белорусский диктатор Лукашенко прибыл в Китай 28 февраля.

1 марта на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином он заявил о поддержке «мирного плана» Пекина по Украине.