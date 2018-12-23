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Против новой "крымской" резолюции в ГА ООН проголосовали 27 стран, в частности РФ, Беларусь, Уганда, Чад

Сегодня, 10:51
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Цей матеріал також доступний українською

UKR Mission to UN/Twitter

Голосование за "крымскую" резолюцию в ГА ООН

В Генеральной ассамблеи ОНН против инициированной Украиной резолюции о правах человека в аннексированном Российской Федерацией Крыму проголосовали 27 стран.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН на странице в Twitter.

Свое "против" нажали: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.

Что предусматривает резолюция?

Напомним, 22 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию А/С.3/73/L.48 ГА ООН - Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, где поименно вспомнила Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйна Куку.

Теги:   Генеральная ассамблея Резолюция ООН

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