Против новой "крымской" резолюции в ГА ООН проголосовали 27 стран, в частности РФ, Беларусь, Уганда, Чад Сегодня, 10:51 175 Цей матеріал також доступний українською UKR Mission to UN/Twitter Голосование за "крымскую" резолюцию в ГА ООН

В Генеральной ассамблеи ОНН против инициированной Украиной резолюции о правах человека в аннексированном Российской Федерацией Крыму проголосовали 27 стран.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН на странице в Twitter.

Свое "против" нажали: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.

Что предусматривает резолюция?

???? #СРОЧНО Генеральная Ассамблея #ООН только что приняла инициированную Украиной резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике #Крым и городе Севастополь, Украина».



✅За - 65, ❌проты - 27. Ключевые положения резолюции ⤵ pic.twitter.com/Aqa86P76QT - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 23 декабря 2018 г.

Напомним, 22 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию А/С.3/73/L.48 ГА ООН - Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, где поименно вспомнила Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усэйна Куку.