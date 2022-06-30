Кабмин предлагает ввести санкции против ведущего и членов КВН

30 июня, 04:23
Александр Масляков (Фото:ru.wikipedia.org)

Александр Масляков (Фото:ru.wikipedia.org)

Кабинет министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции в отношении многолетнего ведущего КВН Александра Маслякова. А также других российских деятелей, участвовавших в мероприятиях в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

Кабмин распорядился одобрить и внести в трехдневный срок на рассмотрение СНБО предложения по применению сроком на пять лет персональных специальных экономических и других ограничительных мер/санкций в ряд физических и юридических лиц.

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Среди них — ведущий Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков, телеведущий Валдис Пельш, фолк-рок-певица, солистка группы Пелагея Пелагея Телегина, телеведущий Вадим Галыгин, гимнаст Никита Нагорный, продюсер, депутат Госдумы РФ Сангаджи Тарбаев, 24 августа 2021 2021 г. в Ялте в оккупированном Крыму.

Также в список попали другие участники и члены жюри КВН, принимавшие участие в мероприятиях в оккупированном Крыму.

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Также Кабмин предлагает ввести санкции против спортсменов, принимавших участие в мероприятиях в оккупированном Крыму.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Крым Российская агрессия Кабинет министров Украины Санкции против России КВН Оккупация Крыма Война России против Украины

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