Протесты во Франции. Макрон поручил премьер-министру встретиться с представителями "желтых жилетов" Вчера, 22:05 66 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил премьер-министру страны Эдуару Филиппу встретиться с представителями протестантов и руководителями политических партий, представленных в парламенте. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на президентскую канцелярию.

Об этом стало известно в воскресенье, 2 ноября, после экстренного совещания в Елисейском дворце, посвященного протестнам.

По данным французских СМИ, эти встречи начнутся в понедельник. Филипп встретится также с мэром Парижа Анн Идальго.

Ранее сообщалось, что в Париже в результате беспорядков во время топливных протестов правоохранители задержали 378 человек, 133 человека были ранены.

Демонстранты из движения Желтые жилеты устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.

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Во Франции прошли масштабные протесты против роста цен на топливо, есть погибший

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