Тайная российская сеть пыталась использовать октябрьские беспорядки во Франции , чтобы дискредитировать правительство страны и представить его неспособным справиться с неконтролируемой иммиграцией.

Об этом написало Reuters в понедельник, 9 ноября, со ссылкой на внутренний аналитический документ ЕС.

Издание ознакомилось и с аналогичным документом, составленным Министерством иностранных дел Франции. Там говорилось о том, что подобные тезисы в соцсетях распространяли и аккаунты, связанные с Израилем и американским движением MAGA.

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Согласно анализу европейских экспертов, в целом это свидетельствует о том, что определенные «внешние акторы» пытались использовать внутреннюю нестабильность во Франции для достижения собственных целей.

Российская сеть, о которой идет речь (известная как Операция Перегрузка), распространяла видео якобы от имени западных СМИ. Некоторые из этих видео содержали ложную информацию об изнасилованиях участников протестов мигрантами или о «неизбежности» терактов.

Анализ ЕС, охватывающий период с 7 по 21 октября, показал, что Россия стремилась «представить французское руководство как слабое и все более авторитарное».

«Такие события создают возможности для подрыва национальных правительств, разжигания страха и раздора, а также формирования общественного мнения накануне выборов», — говорится в документе ЕС с ограниченным доступом.

По данным МИД Франции, 10 самых популярных постов в X о беспорядках из «пророссийских кругов» набрали 2,8 миллиона просмотров с 16 по 18 октября. Посты, связанные с MAGA, набрали более 49 миллионов просмотров за тот же период, а посты, связанные с Израилем, — более 35 миллионов просмотров.

Что касается Операции Перегрузка, то в отчете ЕС говорится, что она действует с сентября 2023 года и направлена против западных общественных деятелей, учреждений и медиа с целью «дискредитировать эти организации и их поддержку Украины, одновременно продвигая контент, соответствующий российским интересам».

Французская служба по борьбе с дезинформацией Viginum опубликовала подробный отчет о Перегрузке и аналогичных российских операциях в 2024 году, и французские чиновники заявили, что подобные действия вновь фиксируются — в частности, во время протестов, а также потенциально во время выборов или «других возможностей дискредитировать Францию».

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В апреле 2027 года во Франции должны состояться президентские выборы.

Reuters обратилось за комментариями к французским чиновникам, офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильскому МИД, а также к МИД РФ.

Французские чиновники сослались на заявления президента Эммануэля Макрона, который 21 октября заявил, что за протестами не было видимого иностранного вмешательства, но наблюдалась «манипуляция информацией со стороны иностранных государств».

Офис Нетаньяху и Министерство иностранных дел Израиля не ответили на запросы о комментариях.

Также не ответило и Министерство иностранных дел РФ.

17 октября во Франции прошла общенациональная акция протеста. В Париже и других городах демонстрации закончились столкновениями с полицией и грабежами магазинов.

Вице-президент США Джей Ди Венс тогда заявил, что в насилии во время массовых протестов во Франции виноваты «западные либералы», которые привезли в страну «третий мир».