Протесты в Венесуэле: МИД Германии заявил о поддержке противников Мадуро Вчера, 11:22 845 Цей матеріал також доступний українською EPA Германия стала на сторону оппозиции EPA

На фоне массовых протестов в Венесуэле против режима Николаса Мадуро правительство Германии выразило свою поддержку оппозиции во главе с провозглашенным врио президента Хуаном Гуайдо.

Об этом в интервью DW заявил глава немецкого МИД Гайко Маас.

"Мы не сохраняем нейтралитет, мы находимся на стороне Гуайдо", - подчеркнул он.

По словам министра, позиция Германии продиктована многочисленными нарушениями во время выборов президента Венесуэлы, победителем в которых был объявлен Николас Мадуро.

В связи с этим немецкое правительство выступает за проведение нового голосования, организацию которого должны взять на себя Национальное собрание страны.

Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.

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И хотя правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.

Кроме того, спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента", а госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.

