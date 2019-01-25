Протесты в Венесуэле: МИД Германии заявил о поддержке противников Мадуро
На фоне массовых
протестов в Венесуэле против режима Николаса Мадуро правительство Германии
выразило свою поддержку оппозиции во главе с провозглашенным врио президента Хуаном
Гуайдо.
Об этом в интервью DW заявил глава немецкого МИД Гайко Маас.
"Мы не сохраняем нейтралитет, мы находимся на стороне Гуайдо", - подчеркнул он.
По словам министра, позиция Германии продиктована многочисленными нарушениями во время выборов президента Венесуэлы, победителем в которых был объявлен Николас Мадуро.
- Читайте также: Президентство Мадуро незаконно: Макрон выступил за восстановление демократии в Венесуэле
В связи с этим немецкое правительство выступает за проведение нового голосования, организацию которого должны взять на себя Национальное собрание страны.
Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.
После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию.
- Читайте также: Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором
И хотя правительственные войска задержали мятежников, однако протесты их сторонников продолжаются.
Кроме того, спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента", а госдеп США призвал Мадуро немедленно передать ему свои полномочия.