Польский журналист Игорь Кравец в интервью Radio NV — о конституционном кризисе , охватившем Варшаву, и вмешательстве в него российских сил.

— Премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного трибунала. Лично я, глядя на эти кадры с улицы Шуха в Варшаве, вижу легитимизацию маргинальных политических сил. Когда, например, рядом с Ярославом Качиньским появляются Януш Корвин-Микке и Гжегож Браун — фигуры, которых даже в польском обществе считают политическими маргиналами, — значит, что-то действительно меняется. Как, собственно, выглядит ситуация на данный момент?

Реклама

— Здесь сразу несколько плоскостей.

Сначала мы попытаемся проанализировать эту пророссийскую плоскость. И я начну с сугубо личного примера. На днях мне написала (не знаю, где она взяла мои контакты) женщина, представившаяся редактором РБК Россия; сообщение пришло с московского номера.