«Это довольно опасно». Почему конституционный кризис в Польше, длящийся уже 12-й год, дошел до «брутальностей» и какова в этом роль РФ — интервью

3 ноября, 04:13
NV Премиум
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Протесты у здания Конституционного трибунала Польши в Варшаве 31 октября (Фото: Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

Протесты у здания Конституционного трибунала Польши в Варшаве 31 октября (Фото: Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

Автор: Олег Билецкий

Польский журналист Игорь Кравец в интервью Radio NV — о конституционном кризисе, охватившем Варшаву, и вмешательстве в него российских сил.

— Премьер-министр Польши Дональд Туск заявляет о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного трибунала. Лично я, глядя на эти кадры с улицы Шуха в Варшаве, вижу легитимизацию маргинальных политических сил. Когда, например, рядом с Ярославом Качиньским появляются Януш Корвин-Микке и Гжегож Браун — фигуры, которых даже в польском обществе считают политическими маргиналами, — значит, что-то действительно меняется. Как, собственно, выглядит ситуация на данный момент?

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— Здесь сразу несколько плоскостей.

Сначала мы попытаемся проанализировать эту пророссийскую плоскость. И я начну с сугубо личного примера. На днях мне написала (не знаю, где она взяла мои контакты) женщина, представившаяся редактором РБК Россия; сообщение пришло с московского номера.

Теги:   Польша Интервью NV Дональд Туск Radio NV Кароль Навроцкий

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