Александр Леонов исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента»

Дело в том, что эта история началась очень давно. Давайте вспомним: именно попытки — в свое время — не просто играть с Конституционным судом, но и провести изменения в судебной системе Польши привели к серьезной напряженности в отношениях между Польшей времен первого президентского срока Анджея Дуды и Европейским союзом.