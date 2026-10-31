«Эта история тянется давно». Почему в Польше началось силовое противостояние и к каким последствиям это приведет — Леонов

31 октября, 13:52
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Противостояние в Польше переходит в экстремальную плоскость — Леонов (Фото: Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

Противостояние в Польше переходит в экстремальную плоскость — Леонов (Фото: Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

Автор: Татьяна Иванская

Исполнительный директор Центра политических исследований «Пента» Александр Леонов прокомментировал в эфире Radio NV протесты в Польше, связанные с Конституционным трибуналомв частности , с отстранением его председателя.

Александр Леонов

Александр Леонов

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента»

Дело в том, что эта история началась очень давно. Давайте вспомним: именно попытки — в свое время — не просто играть с Конституционным судом, но и провести изменения в судебной системе Польши привели к серьезной напряженности в отношениях между Польшей времен первого президентского срока Анджея Дуды и Европейским союзом.

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Теги:   Польша Виктор Орбан Анджей Дуда Протесты Radio NV

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