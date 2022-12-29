После переговоров косовские сербы пообещали разобрать баррикады 29 декабря, 05:14 Разборка баррикад займет от 24 до 48 часов (Фото:REUTERS/Florion Goga)

Сербы из Косово и Метохии (автономный регион Сербии, подконтролен частично признанному Косово) сообщили, что начнут разбирать баррикады утром 29 декабря.

Об их решении сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров, пишет Reuters.



По его словам, это займет от 24 до 48 часов.

«Это долгий процесс. Он займет некоторое время», — сказал Вучич.

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Ситуация на севере Косово обострилась 10 декабря после задержания правоохранительными органами Приштины полицейского-серба. В ответ сербы, которые проживают на севере частично признанной республики, вышли на протесты и возвели баррикады на дорогах. Приштина отправила на север подразделения спецназа косовской полиции. Александар Вучич накануне, 28 декабря, в ходе переговоров с сербами из Косово и Метохии попросил соотечественников демонтировать баррикады