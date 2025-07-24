Одиозная конгрессвумен Грин распространила фейк об украинских протестах, обвинив Зеленского в «отказе от мира с РФ»

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известная приверженностью к Дональду Трампу, теориями заговоров и антиукраинскими заявлениями, распространила дезинформацию о причинах протестов в Киеве.

В соцсети X она опубликовала видео с митинга против подчинения НАБУ и САП генпрокурору и подписала его словами: «В Киеве вспыхнули массовые протесты против украинского президента Зеленского, поскольку он является диктатором и отказывается заключить мирное соглашение и прекратить войну. Молодцы, украинцы! Изгоните его с должности!».



Фото: x.com/RepMTG/

Политик никоим образом не упомянула настоящую причину акций — подписание президентом Владимиром Зеленским скандального закона № 12414, который ограничивает независимость антикоррупционных органов. Несмотря на критику пользователей соцсетей, которая собрала тысячи комментариев под ее сообщением, Тейлор Грин не исправила сообщение, которое уже набрало более 78 тысяч лайков.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».