«Народ заслуживает жизни в свободе». В МИД Украины отреагировали на протесты в Иране

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на Иран за репрессии против своего народа и поддержку агрессии России против Украины.

Об этом в субботу, 10 января, сообщил глава МИД Андрей Сибига.

«Как страна, которая преодолела тоталитарное и авторитарное правление, протестовала против притеснений и защищала свой демократический выбор, Украина превыше всего ценит гражданские права; поэтому мы призываем иранские власти воздержаться от насилия против протестующих», — написал он.

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Сибига подчеркнул, что поддержка Ираном российской агрессии и репрессии в отношении собственных граждан являются частью одной и той же политики насилия и пренебрежения человеческим достоинством.

«Иранский народ заслуживает защиты своих основных гражданских прав, включая доступ к информации и свободу собраний. Иранцы заслуживают нормальной жизни, свободной от страха, жизни в свободе, безопасности и процветании», — подытожил глава МИД.

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже в течение двух недель.

Правозащитная группа Активисты за права человека в Иране сообщила вечером 9 января, что в результате протестов погибли по меньшей мере 65 человек, большинство из них — протестующие.

10 января кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к участникам иранских антиправительственных протестов и призвал их переходить на новый уровень противостояния.

Наследник трона династии Пехлеви, который с 1979 года живет в США, попросил иранцев в ближайшие два дня в 18:00 выходить на улицы с флагами и национальной символикой и провозглашать общественные места «своими».

Он призвал рабочих и госслужащих начать общенациональную забастовку, чтобы усилить давление на режим. Иранским силовикам, которые присоединились к протестам, Пехлеви посоветовал все больше «замедлять и разрушать машину репрессий».

К акциям присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму — в частности Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Британское издание The Times со ссылкой на данные разведки сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи может сбежать в Россию. Так называемый план Б разработан на случай, если силовики не справятся с подавлением протестов или начнут массово переходить на сторону их участников.