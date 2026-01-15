Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал из «достоверных источников», что «убийства в Иране прекращаются», тогда как тысячи людей погибли на фоне антиправительственных протестов.

Об этом сообщает CNN.

«Нам сказали, что убийства в Иране прекращаются, и планов казней нет. Убийства прекратились. Казни прекратились», — заявил он из Овального кабинета.

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Трамп отказался уточнить, кто именно предоставил эти заверения, заявив лишь, что его «проинформировали очень важные источники с другой стороны».

В последние дни Иран поднимал вопрос о возможности казни иранского протестующего Эрфана Солтани, 26-летнего мужчины, задержанного менее недели назад.

Трамп отказался исключать возможность военных действий в отношении Ирана, заявив журналистам, что, хотя ему сообщили, что у Ирана «нет планов казней», его администрация будет продолжать наблюдать за ситуацией.

«Нет, мы будем наблюдать за развитием событий. Но нам поступило очень хорошее, очень хорошее заявление от людей, которые в курсе происходящего», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, когда его спросили, исключил ли он возможность военного удара.

По данным базирующегося в США информационного агентства по защите прав человека HRANA, с начала репрессий в Иране в прошлом месяце погибло по меньшей мере 2400 протестующих.

14 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вмешательство США в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.

Протесты в Иране — главное

В Иране с конца 2025 года продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости относительно доллара, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

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10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

Инфографика: NV

13 января СМИ сообщили, что количество погибших в результате расстрелов протестов в Иране может быть около 20 тысяч человек.

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

13 января Пехлеви призвал вооруженные силы, действующие в Иране, присоединяться к протестному движению граждан.