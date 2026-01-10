Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану в стремлении к свободе

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова помочь Ирану в стремлении к свободе .

«Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!», — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Протесты в Иране — главное

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже в течение двух недель.

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Правозащитная группа Активисты за права человека в Иране сообщила вечером 9 января, что в результате протестов погибли по меньшей мере 65 человек, большинство из них — протестующие.

10 января кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к участникам иранских антиправительственных протестов и призвал их переходить на новый уровень противостояния.

Наследник трона династии Пехлеви, который с 1979 года живет в США, попросил иранцев в ближайшие два дня в 18:00 выходить на улицы с флагами и национальной символикой и провозглашать общественные места «своими».

Он призвал рабочих и госслужащих начать общенациональную забастовку, чтобы усилить давление на режим. Иранским силовикам, которые присоединились к протестам, Пехлеви посоветовал все больше «замедлять и разрушать машину репрессий».

К акциям присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму — в частности Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Британское издание The Times со ссылкой на данные разведки сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи может сбежать в Россию. Так называемый план Б разработан на случай, если силовики не справятся с подавлением протестов или начнут массово переходить на сторону их участников.