Дональд Трамп еще не принял решение о применении силы против Ирана (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий против Ирана , ни один из которых не предусматривает ввод туда американских войск, сообщил канал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По их данным, за последние дни Трампа проинформировали о различных планах вмешательства. Некоторые из обсуждений включали варианты, которые не предусматривают прямого применения военной силы США, отметил один из чиновников.

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Источники канала уточнили, что ряд вариантов, представленных Трампу, предусматривает атаки на сотрудников служб безопасности, которых задействуют для подавления протестов.

В то же время, в администрации президента США есть опасения, что военные удары могут подорвать протесты, вызвав эффект сплочения иранского народа в поддержку правительства, или привести к тому, что Иран сам применит военную силу в ответ.

По словам источников канала, Трамп еще не принял окончательного решения, но серьезно рассматривает возможность активных действий, поскольку число погибших в Иране продолжает расти.

Варианты, которые рассматривает президент, не предусматривают размещение войск в Иране, сообщил CNN высокопоставленный чиновник Белого дома.

11 января в Human Rights Activists News Agency, расположенной в США, заявили, что число погибших в результате подавления протестов в Иране возросло до 538: 490 из них — протестующие, 48 — сотрудники сил безопасности. Также сообщается, что более 10 600 человек были арестованы.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Иране.

«Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!» — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Протесты в Иране — главное

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже в течение двух недель.

10 января кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к участникам иранских антиправительственных протестов и призвал их переходить на новый уровень противостояния.

Наследник трона династии Пехлеви, который с 1979 года живет в США, попросил иранцев в ближайшие два дня в 18:00 выходить на улицы с флагами и национальной символикой и провозглашать общественные места «своими».

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Он призвал рабочих и госслужащих начать общенациональную забастовку, чтобы усилить давление на режим. Иранским силовикам, которые присоединились к протестам, Пехлеви посоветовал все больше «замедлять и разрушать машину репрессий».

К акциям присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму — в частности Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

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Британское издание The Times со ссылкой на данные разведки сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи может сбежать в Россию. Так называемый план Б разработан на случай, если силовики не справятся с подавлением протестов или начнут массово переходить на сторону их участников.