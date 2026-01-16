Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо

В четверг, 15 января, президент США Дональд Трамп и лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо встретились за обедом в Белом доме.

Об этом сообщает CNN.

Первая встреча двух политиков продлилась около часа. Выходя из Белого дома, Мачадо заявила, что встреча прошла «отлично». Мачадо отказалась сообщить, передала ли она Трампу Нобелевскую премию мира, как собиралась сделать ранее.

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Трамп итоги встречи не комментировал. В то же время эту тему на брифинге для журналистов затронула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт: «Я знаю, что президент с нетерпением ждал этой встречи и надеялся на хорошую и конструктивную беседу с госпожой Мачадо — это действительно замечательный и смелый голос для многих жителей Венесуэлы».

Она отметила, что Трамп не изменил свое мнение о том, что Мачадо не пользуется необходимой поддержкой для руководства Венесуэлой. Левитт добавила, что президент США «надеется, что однажды в Венесуэле состоятся выборы», но не назвала конкретных сроков.

Протесты в Иране — главное

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

Инфографика: NV

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибло около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

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По данным источников The Washington Post, администрация Трампа просила страны Европы поделиться разведывательными данными о возможных целях в Иране.

14 января Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США выводят часть своей войск с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе.