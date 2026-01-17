Президент США Дональд Трамп в субботу, 17 января, призвал к завершению 37-летнего правления аятоллы Али Хаменеи , отметив, что настало время для перемен в Иране. Об этом он сказал в интервью Politico .

«Время искать новое руководство в Иране», — сказал Трамп и добавил, что массовые протесты, которые требовали падения режима, вероятно, утихают.

Отмечается, что американскому президенту зачитали ряд нападок Хаменеи на него, которые аятолла опубликовал в соцсети X. В ответ Трамп заявил, что иранские лидеры полагаются на репрессии и насилие.

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«В чем он виноват как лидер страны — так это в полном уничтожении страны и применении насилия на уровнях, которых никогда раньше не видели. Чтобы страна функционировала — даже если это очень низкий уровень функционирования, — руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении своим государством, как это делаю я с Соединенными Штатами, а не убивать людей тысячами, чтобы удерживать контроль», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что лидерство — это об уважении, а не страх и смерть.

Издание отметило, что Трамп не сдерживался и дальше, переходя к личным оценкам, осудил Хаменеи и иранские власти.

«Этот человек — больной человек, который должен нормально управлять своей страной и прекратить убивать людей. Его страна — худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства», — сказал американский президент.

Politico пишет, что этот обмен заявлениями подчеркивает обострение риторики между Вашингтоном и Тегераном.

17 января верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал президента США Дональда Трампа «преступником» из-за его поддержки протестующих в Иране и признал, что во время протестов погибли «несколько тысяч» людей.

Аятолла назвал протестующих «пехотинцами» Соединенных Штатов и обвинил их в разрушении мечетей и образовательных центров.

«Мы считаем президента США преступником из-за жертв и ущерба, из-за обвинений против иранской нации», — сказал Хаменеи.

Протесты в Иране — главное

В Иране в конце 2025 года вспыхнули масштабные антиправительственные протесты. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

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К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пехлеви, наследный принц в изгнании Реза Пехлеви, который с 1979 года живет в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применение военной силы.

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибло около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь, иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждал, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

По данным источников The Washington Post, администрация Трампа просила страны Европы поделиться разведывательными данными о возможных целях в Иране.

14 января агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США выводят часть своих войск с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе. Также журналисты отметили, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.

15 января телеканал NBC News сообщил, что Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли «быстрый и решительный» удар по режиму, а не привели к затяжной войне.

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Инфографика: NV

Впоследствии информагентство AFP сообщило, что Саудовская Аравия, Катар и Оман возглавили усилия, направленные на то, чтобы отговорить Трампа от нападения на Иран, опасаясь «серьезных последствий в регионе».

16 января Трамп на своей платформе Truth Social выразил благодарность руководству Исламской Республики Иран за отмену более 800 запланированных казней участников протестов.

В тот же день правозащитники заявили, что протесты в Иране утихают после жестокого подавления, в то же время сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви опроверг такие данные и призвал Трампа вмешаться.