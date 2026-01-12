На протестах в Иране погибли уже сотни людей (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обратился к спецпосланнику Белого дома Стиву Уиткоффу на фоне угроз президента США Дональда Трампа применить военную силу против иранского режима.

Об этом сообщило в понедельник, 12 января, Axios со ссылкой на собственные информированные источники.

Как отмечает издание, Аракчи обратился к Уиткоффу в минувшие выходные, и это является первым признаком того, что прямой канал связи между Вашингтоном и Тегераном все еще открыт. С помощью такого обращения Иран может пытаться ослабить напряженность в отношениях со Штатами или по крайней мере выиграть некоторое время — до того как Трамп прибегнет к каким-либо силовым мерам.

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По информации источников Axios, Аракчи и Уиткофф обсуждали возможное проведение встречи в ближайшие дни. Однако точно неизвестно, как именно происходило обсуждение — по телефону или текстовыми сообщениями.

Белый дом и Государственный департамент отказались от комментариев по этому поводу.

Протесты в Иране — главное

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже более двух недель, несмотря на жесткие меры со стороны властей. Активисты Human Rights Activists News Agency заявили, что в результате насилия, связанного с протестами, погибли уже несколько сотен человек.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например, Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Инфографика: NV

10 января наследник трона династии Пехлеви, кронпринц Ирана Реза Пехлеви, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности, Трамп не исключил применения военной силы.