Иран предупредил соседей, что ударит по американским базам, если США будут атаковать — Reuters

14 января, 15:51
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Протесты в Иране (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Протесты в Иране (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Иран предупредил соседей, у которых размещены войска Соединенных Штатов, что нанесет удар по американским базам, если Вашингтон атакует. Таким образом Тегеран пытается сдержать угрозы Дональда Трампа вмешаться в защиту протестующих.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Трое дипломатов заявили, что некоторым сотрудникам рекомендовали покинуть авиабазу американских военных Аль-Удейд в Катаре до вечера среды.

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Один из собеседников назвал этот шаг «изменением позиции», а не «приказанной эвакуацией». Агентство пишет, что не было никаких признаков масштабного перемещения войск к соседнему футбольному стадиону и торговому центру, как это произошло в прошлом году за несколько часов до того, как Иран обстрелял базу ракетами в ответ на авиаудары США по иранским ядерным целям.

Reuters отмечает, что Трамп неоднократно угрожал вмешаться в поддержку протестующих в Иране. Однако израильский чиновник говорит, что масштабы и сроки этих действий остаются неясными.

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Иранский чиновник заявил, что Тегеран обратился к союзникам США в регионе с просьбой «предотвратить нападение Вашингтона на Иран».

Он сказал, что «Тегеран уведомил страны региона, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы», если США нацелятся на Иран.

Чиновник добавил, что прямые контакты между главой иранского МИД Аббасом Аракчи и спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом были приостановлены.

В свою очередь западный чиновник заявил, что, похоже, иранское правительство не стоит перед неизбежным крахом, и его аппарат безопасности остается под контролем. По его словам, репрессии восстановили определенное спокойствие, хотя власть пострадала.

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Он добавил, что беспорядки произошли на уровне, беспрецедентном за последнее время, что застало правительство врасплох в период особой уязвимости.

Чиновник израильского правительства отметил, что кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросам безопасности был проинформирован во вторник поздно вечером о вероятности падения режима или вмешательства США.

Протесты в Иране — главное

В Иране с конца 2025 года продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости относительно доллара, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

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10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

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Инфографика: NV

13 января СМИ сообщили, что количество погибших в результате расстрелов протестов в Иране может быть около 20 тысяч человек.

В тот же день Трамп призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

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13 января Пехлеви призвал вооруженные силы, действующие в Иране, присоединяться к протестному движению граждан.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   США Иран протесты в Иране

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