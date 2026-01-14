Иран предупредил соседей, у которых размещены войска Соединенных Штатов, что нанесет удар по американским базам, если Вашингтон атакует. Таким образом Тегеран пытается сдержать угрозы Дональда Трампа вмешаться в защиту протестующих.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Трое дипломатов заявили, что некоторым сотрудникам рекомендовали покинуть авиабазу американских военных Аль-Удейд в Катаре до вечера среды.

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Один из собеседников назвал этот шаг «изменением позиции», а не «приказанной эвакуацией». Агентство пишет, что не было никаких признаков масштабного перемещения войск к соседнему футбольному стадиону и торговому центру, как это произошло в прошлом году за несколько часов до того, как Иран обстрелял базу ракетами в ответ на авиаудары США по иранским ядерным целям.

Reuters отмечает, что Трамп неоднократно угрожал вмешаться в поддержку протестующих в Иране. Однако израильский чиновник говорит, что масштабы и сроки этих действий остаются неясными.

Иранский чиновник заявил, что Тегеран обратился к союзникам США в регионе с просьбой «предотвратить нападение Вашингтона на Иран».

Он сказал, что «Тегеран уведомил страны региона, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы», если США нацелятся на Иран.

Чиновник добавил, что прямые контакты между главой иранского МИД Аббасом Аракчи и спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом были приостановлены.

В свою очередь западный чиновник заявил, что, похоже, иранское правительство не стоит перед неизбежным крахом, и его аппарат безопасности остается под контролем. По его словам, репрессии восстановили определенное спокойствие, хотя власть пострадала.

Он добавил, что беспорядки произошли на уровне, беспрецедентном за последнее время, что застало правительство врасплох в период особой уязвимости.

Чиновник израильского правительства отметил, что кабинет премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросам безопасности был проинформирован во вторник поздно вечером о вероятности падения режима или вмешательства США.

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Протесты в Иране — главное

В Иране с конца 2025 года продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости относительно доллара, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

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10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

Инфографика: NV

13 января СМИ сообщили, что количество погибших в результате расстрелов протестов в Иране может быть около 20 тысяч человек.

В тот же день Трамп призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

13 января Пехлеви призвал вооруженные силы, действующие в Иране, присоединяться к протестному движению граждан.