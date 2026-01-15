Саудовская Аравия, Катар и Оман возглавили усилия, направленные на то, чтобы отговорить американского президента Дональда Трампа от нападения на Иран, опасаясь «серьезных последствий в регионе».

Об этом сообщает AFP со ссылкой на саудовского высокопоставленного чиновника.

«Трио стран Персидского залива приложило длительные, безумные дипломатические усилия в последнюю минуту, чтобы убедить президента Трампа дать Ирану шанс продемонстрировать добрые намерения», — сказал чиновник, добавив, что диалог продолжается.

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Собеседник отметил, что усилия стран Персидского залива направлены на то, чтобы «избежать неконтролируемой ситуации в регионе».

«Мы сказали Вашингтону, что нападение на Иран откроет путь для серии серьезных ответных ударов в регионе. Это была бессонная ночь, чтобы обезвредить больше бомб в регионе… коммуникация все еще продолжается для консолидации доверия и нынешнего хорошего настроения», — добавил источник.

Другой чиновник стран Персидского залива заявил, что «Ирану донесли сообщение о том, что нападение на объекты США в Персидском заливе будет иметь последствия для отношений со странами региона».

Протесты в Иране — главное

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года живет в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибло около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

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Инфографика: NV

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

По данным источников The Washington Post, администрация Трампа просила страны Европы поделиться разведывательными данными о возможных целях в Иране.

14 января агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США выводят часть своих войск с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе. Также журналисты отметили, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.

15 января телеканал NBC News сообщил, что Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли «быстрый и решительный» удар по режиму, а не привели к затяжной войне.