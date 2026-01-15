Иран перекрыл воздушное пространство со стороны Ирака

Власти Ирана на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство для авиации со стороны Ирака.

Об этом сообщает Clash Report.

Иран ввел ограничения на использование своего воздушного пространства для полетов, следующих со стороны Ирака.

Решение принято в условиях роста рисков для гражданской авиации и на фоне сообщений о возможной военной эскалации в регионе.

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Закрытие неба рассматривается как превентивная мера безопасности и может повлиять на маршруты международных авиакомпаний, использующих данный коридор для транзитных рейсов.

14 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вмешательство США в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.

Протесты в Иране — главное

В Иране с конца 2025 года продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости относительно доллара, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Инфографика: NV

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января СМИ сообщили, что количество погибших в результате расстрелов протестов в Иране может быть около 20 тысяч человек.

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

13 января Пехлеви призвал вооруженные силы, действующие в Иране, присоединяться к протестному движению граждан.