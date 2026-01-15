США начали перемещение авианосной ударной группы из Южнокитайского моря в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке , сообщает NewsNation со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится, что на фоне усиления напряженности между администрацией президента США Дональда Трампа и режимом Ирана Пентагон перемещает ударную авианосную группу из Южнокитайского моря в зону ответственности Центрального командования США, которая включает Ближний Восток.

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Собеседник журналистов рассказал, что речь идет об ударной группе авианосца «Авраам Линкольн», в составе которой также несколько других боевых кораблей и по меньшей мере одна ударная подводная лодка.

Ожидается, что этот процесс продлится около недели.

14 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вмешательство США в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.

Протесты в Иране — главное

В Иране с конца 2025 года продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости относительно доллара, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Инфографика: NV

10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января СМИ сообщили, что количество погибших в результате расстрелов протестов в Иране может быть около 20 тысяч человек.

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

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13 января Пехлеви призвал вооруженные силы, действующие в Иране, присоединяться к протестному движению граждан.