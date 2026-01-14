Вмешательство США в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов. Об этом сообщает Reuters в среду, 14 января, ссылаясь на двух европейских чиновников.

По словам израильского чиновника, президент США Дональд Трамп, вероятно, принял решение о вмешательстве хотя его масштабы и сроки еще не определены.

NBC News 14 января, ссылаясь на американского чиновника и лицо, знакомое с вопросом, сообщало, что США начали эвакуацию сотни военных со своей крупнейшей авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Персонал и военных перемещают на другие объекты и в отели в регионе.

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Трое дипломатов, как пишет Reuters, сообщили, что части персонала приказали покинуть базу, хотя не было никаких признаков вывоза большого количества военных, как это было за несколько часов до иранского ракетного удара в прошлом году.

Ранее 14 января Reuters, ссылаясь на американского чиновника, писал, что США выводят часть своей войск с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе.

До этого агентство со ссылкой на источники писало, что Иран предупредил соседей, у которых размещены войска Соединенных Штатов, что нанесет удар по американским базам, если Вашингтон атакует.

По словам трех дипломатов, некоторым сотрудникам рекомендовали покинуть авиабазу американских военных Аль-Удейд в Катаре до вечера среды.

Агентство писало, что Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешаться в поддержку протестующих в Иране.

Протесты в Иране — главное

В Иране с конца 2025 года продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости относительно доллара, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Инфографика: NV

10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

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13 января СМИ сообщили, что количество погибших в результате расстрелов протестов в Иране может быть около 20 тысяч человек.

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

13 января Пехлеви призвал вооруженные силы, действующие в Иране, присоединяться к протестному движению граждан.