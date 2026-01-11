Активисты заявили о гибели во время протестов в Иране 538 человек и задержании более 10,5 тысячи

Антиправительственные протесты в Мешхеде, в иранской провинции Разави Хорасан, кадр видео, опубликованного в соцсетях 10 января (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Активисты Human Rights Activists News Agency, штаб-квартира которой в США, заявили, что в результате насилия, связанного с протестами в Иране , погибли сотни людей, и есть опасения, что число погибших будет расти.

Обновлено 18:40 Число погибших в результате подавления общенациональных протестов в Иране 11 січня возросло по меньшей мере до 538 человек, сообщило AP со ссылкой на Human Rights Activists News Agency. Среди погибших 490 являются протестующими и 48 — сотрудниками сил безопасности, утверждают там, предупреждая, что число жертв, вероятно, возрастет. Также сообщается, что более 10 600 человек задержали.



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Об этом сообщило агентство AP, отметив, что Human Rights Activists News Agency ссылается на информацию, верифицированную активистами в Иране.

По их данным, среди погибших 162 — протестующие и 41 — сотрудник государственных сил безопасности.

Human Rights Activists News Agency также признало получение заявлений о гораздо большем количестве погибших, которые еще проверяются.

Более 3280 человек были арестованы.



Из-за отключения в Иране интернета и телефонных линий оценка протестов из-за рубежа затруднена.

AP напомнило, что накануне президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Иране.

«Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!» — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности, вечером 10 января сообщили, что Трампу предоставили варианты военного удара по Ирану, но окончательного решения он еще не принял.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф, выступление которого транслировало государственное телевидение, заявил, что «в случае нападения на Иран, как оккупированная территория (так Калибаф называет Израиль — ред.), так и все американские военные центры, базы и корабли в регионе будут нашими законными целями».

В то же время, агентство отмечает, что остается неясным, насколько серьезно Иран настроен на удар, особенно после того, как его средства противовоздушной обороны были уничтожены во время 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года. Решение о начале войны будет зависеть от 86-летнего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, констатируется в статье.

Израильский чиновник, который говорил на условиях анонимности, заявил, что Израиль «внимательно следит» за ситуацией вокруг США и Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ночью разговаривал с государственным секретарем США Марко Рубио на темы, включающие Иран, добавил этот чиновник.

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Протесты в Иране — главное

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже в течение двух недель.

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10 января кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к участникам иранских антиправительственных протестов и призвал их переходить на новый уровень противостояния.

Наследник трона династии Пехлеви, который с 1979 года живет в США, попросил иранцев в ближайшие два дня в 18:00 выходить на улицы с флагами и национальной символикой и провозглашать общественные места «своими».

Он призвал рабочих и госслужащих начать общенациональную забастовку, чтобы усилить давление на режим. Иранским силовикам, которые присоединились к протестам, Пехлеви посоветовал все больше «замедлять и разрушать машину репрессий».

К акциям присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму — в частности Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Британское издание The Times со ссылкой на данные разведки сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи может сбежать в Россию. Так называемый план Б разработан на случай, если силовики не справятся с подавлением протестов или начнут массово переходить на сторону их участников.