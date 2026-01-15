Президент США Дональд Трамп угрожает атаками на Иран в знак солидарности с сотнями тысяч иранцев, которые вышли на улицы для борьбы с режимом в Тегеране. Удары Соединенных Штатов в поддержку протестующих иранцев должны быть сосредоточены на командных центрах и других объектах, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Целями также могут стать связанные с КСИР силы Басидж и полиция страны.

Об этом пишет CNN, анализируя, на что могут нацелиться США.

Однако аналитики указывают, что эти командные центры находятся в населенных районах, поэтому существует риск гибели мирных жителей, которых Трамп хочет поддержать.

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Действия Соединенных Штатов должны быть максимально точными, сказал в комментарии CNN аналитик и бывший капитан ВМС Карл Шустер. Он подчеркнул, что любая атака, в ходе которой даже непреднамеренно будет нанесен ущерб гражданским, может оттолкнуть «диссидентов, которых объединяет только ненависть к режиму».

СNN приводит комментарий Питера Лейтона, приглашенного научного сотрудника Азиатского института Гриффита, который указал, что в распоряжении Вашингтона есть широкий выбор целей.

Так, сигналом могли бы стать удары по домам и офисам лидеров режима. Вашингтон также может нанести удар по кошелькам иранских лидеров.

По словам Лейтона, «руководство и КСИР владеют множеством коммерческих предприятий и источников дохода по всей стране».

«Необходимо атаковать конкретные объекты, которые имеют для них, как для отдельных лиц, так и для их семей, финансовое значение», — сказал аналитик, указав, что, согласно оценке австралийского правительства, до двух третей ВВП страны контролирует именно КСИР.

Лейтон добавил, что «слабые места» можно найти в списке предприятий КСИР.

В свою очередь Карл Шустер указал, что между КСИР и высшим руководством Ирана есть дистанция, и «цель состоит в том, чтобы заставить руководство и рядовых членов КСИР больше думать о собственном выживании, чем о том, чтобы выжил режим».

Протесты в Иране — главное

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

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К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Инфографика: NV

10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибло около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

По данным источников The Washington Post, администрация Трампа просила страны Европы поделиться разведывательными данными о возможных целях в Иране.

14 января Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США выводят часть своей войск с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе.