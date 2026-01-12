Империя Владимира Путина сегодня слабее, чем четыре года назад, пишет NZZ (Фото: Sputnik/Mikhail Tereschenko/Pool via REUTERS)

Москва бессильно наблюдает за протестами в иранских городах , российский диктатор Владимир Путин не сможет прийти на помощь своему главному союзнику на Ближнем Востоке.

Об этом в понедельник, 12 января, пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Россия хочет стать великой державой, но ее ослабляет ее же ошибочная политика. Теперь она пожинает унизительные последствия в разных странах — от Латинской Америки до Ближнего Востока, пишет автор статьи.

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В публикации отмечается, что в воскресенье, 11 января, война России против Украины сравнялась по длительности с войной нацистской Германии против СССР. Однако, если за это время советские войска дошли до Берлина, то войска Путина водружают свои флаги в украинских селах на востоке Украины — в лучшем случае в 100 километрах от линии фронта в начале вторжения.

«Россия не обрела престиж или глобальное влияние благодаря своей агрессии. Вовсе наоборот: империя Путина сегодня слабее, чем четыре года назад», — подчеркивает автор материала.

Инфографика: NV

Особенно четко это видно в последние дни, поскольку свержение венесуэльского диктатора Николаса Мадуро является унижением для Кремля. Ранее российские пропагандисты утверждали, что благодаря помощи Москвы Мадуро нечего опасаться со стороны Вашингтона. В реальности же Путину оставалось лишь бессильно наблюдать, как его важнейшего союзника в Латинской Америке смели с геополитической арены, пишет NZZ.

Очередной пощечиной стал захват танкера 7 января, который шел под российским флагом.

Москва также вынуждена пассивно наблюдать за протестами в Иране, констатирует автор статьи. Если режим аятоллы Хаменеи падет, это станет катастрофой для Путина. Однако, отмечает NZZ, Кремль не сможет помочь своему ключевому партнеру на Ближнем Востоке. Большие финансовые вливания, возможно, помогли бы Тегерану уменьшить социальные волнения, но Москва сама осталась с пустой казной.

Одержимость Путина Украиной обернулась тем, что Россия пренебрегла другими сферами своих интересов, указывает NZZ. Влияние Москвы неуклонно сокращается, в том числе в бывших советских республиках. Однако самое большое стратегическое поражение Путин потерпел в Украине, констатирует автор статьи.

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Протесты в Иране — главное

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются уже в течение двух недель.

10 января кронпринц Ирана Реза Пехлеви обратился к участникам иранских антиправительственных протестов и призвал их переходить на новый уровень противостояния.

Наследник трона династии Пехлеви, который с 1979 года живет в США, попросил иранцев в ближайшие два дня в 18:00 выходить на улицы с флагами и национальной символикой и провозглашать общественные места «своими».

Он призвал рабочих и госслужащих начать общенациональную забастовку, чтобы усилить давление на режим. Иранским силовикам, которые присоединились к протестам, Пехлеви посоветовал все больше «замедлять и разрушать машину репрессий».

К акциям присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму — в частности Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

Британское издание The Times со ссылкой на данные разведки сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи может сбежать в Россию. Так называемый план Б разработан на случай, если силовики не справятся с подавлением протестов или начнут массово переходить на сторону их участников.

12 января Пехлеви призвал иранцев захватывать государственные учреждения внутри страны и посольства по всему миру.