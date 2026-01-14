«Вы обязаны защищать жизнь». Кронпринц Ирана обратился к иранской армии
Реза Пахлави призвал действующие в Иране вооруженные силы присоединяться к протестующим (Фото: REUTERS/Abdul Saboor)
Сын последнего шаха Ирана Реза Пахлави призвал действующие в Иране вооруженные силы присоединяться к протестному движению граждан.
Соответствующее видеообращение он опубликовал 13 января на платформе X.
«Вы являетесь национальной армией Ирана, а не армией Исламской Республики. Вы обязаны защищать жизнь своих соотечественников», — подчеркнул Пахлави.
Призывая присоединяться к протестующим, он добавил, что у армейцев немного времени.
К протестующим он также оставил сообщение — продолжать борьбу.
Протесты в Иране — главное
В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты по отношению к доллару США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.
К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.
10 января наследник трона династии Пехлеви, кронпринц Ирана Реза Пехлеви, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.
13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибли около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.
13 января Трамп в соцсети Truth Social призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».