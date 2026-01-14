«Вы обязаны защищать жизнь». Кронпринц Ирана обратился к иранской армии

Соответствующее видеообращение он опубликовал 13 января на платформе X.

«Вы являетесь национальной армией Ирана, а не армией Исламской Республики. Вы обязаны защищать жизнь своих соотечественников», — подчеркнул Пахлави.

Реклама

Призывая присоединяться к протестующим, он добавил, что у армейцев немного времени.

К протестующим он также оставил сообщение — продолжать борьбу.

Протесты в Иране — главное

В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, которые вспыхнули в конце 2025 года. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты по отношению к доллару США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пехлеви, кронпринц Ирана Реза Пехлеви, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Инфографика: NV

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибли около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждает, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

13 января Трамп в соцсети Truth Social призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».