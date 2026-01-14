Акция в поддержку национальных протестов в Иране в Барселоне, Испания, 13 января 2026 года (Фото: REUTERS/ Albert Gea)

Украина внимательно следит за развитием событий в Иране и решительно осуждает репрессии властей страны против участников массовых протестов, беспрецедентный рост количества погибших и пострадавших, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в среду, 14 января.

Ведомство отмечает, что протесты в Иране свидетельствуют о стремлении народа страны к свободе, достоинству и лучшему будущему. Насилие и жестокость со стороны власти является грубым нарушением фундаментальных прав и свобод человека, что подрывает принципы демократии и верховенства права.

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«Призываем власти Ирана отказаться от силовых методов, уважать право граждан на свободу мирных собраний и свободу слова, выполнить законные требования собственного народа. Насилие против беззащитных митингующих должно быть немедленно прекращено», — сказано в заявлении.

Киев призывает международное сообщество усилить политико-дипломатическое и другие виды давления на Тегеран.

13 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке участников антиправительственных протестов в Иране и осудил репрессии. Он заявил, что «режим, который убил столько людей, не заслуживает существования».

Протесты в Иране — главное

В Иране с конца 2025 года продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости относительно доллара, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

Инфографика: NV

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

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10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

13 января СМИ сообщили, что количество погибших в результате расстрелов протестов в Иране может быть около 20 тысяч человек.

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В тот же день Трамп призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».