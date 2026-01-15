В декабре израильские официальные лица через Россию уведомили иранское руководство о том, что не будут наносить удары по Ирану, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации источников издания, Иран ответил по российскому каналу, что также воздержится от превентивного удара.

Переписка между Израилем и Ираном, а также роль России в качестве посредника, были необычными, учитывая враждебность между странами, говорится в материале.

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Однако, по словам дипломатов и региональных чиновников, эти контакты отражали желание Израиля избежать восприятия его действий как фактора, обостряющего напряженность в отношениях с Ираном.

Хотя иранские официальные лица положительно отреагировали на инициативу Израиля, они с опаской отнеслись к намерениям Израиля, сообщили два источника, знакомые с ходом обмена сообщениями.

В материале говорится, что Иран считал, что даже если израильские заверения были искренними, они оставляли открытой возможность того, что американские военные могут совершить нападения на Иран в рамках кампании, скоординированной двумя союзниками, в то время как Израиль сосредоточил свои огневые силы исключительно на Хезболле, заявили официальные лица.

14 января агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что вмешательство США в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.

Протесты в Иране — главное

В Иране с конца 2025 года продолжаются масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в Тегеране с предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости относительно доллара, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пахлави, кронпринц Ирана Реза Пахлави, который с 1979 года проживает в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

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Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

Инфографика: NV

13 января СМИ сообщили, что количество погибших в результате расстрелов протестов в Иране может быть около 20 тысяч человек.

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

13 января Пехлеви призвал вооруженные силы, действующие в Иране, присоединяться к протестному движению граждан.