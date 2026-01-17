Хаменеи признал, что во время протестов в Иране погибли «несколько тысяч» человек, и назвал Трампа «преступником»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 17 января назвал президента США Дональда Трампа «преступником» из-за его поддержки протестующих в Иране и признал, что во время протестов погибли «несколько тысяч» человек.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на речь Хаменеи в эфире иранского государственного телевидения.

Агентство отмечает, что это первое заявление Хаменеи о числе жертв во время протестов.

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«Во время этого бунта президент США лично призывал бунтовщиков продолжать и сказал: «Мы поддерживаем вас, мы поддержим вас в военном плане», — отметил аятолла.

Он также в очередной раз обвинил США в том, что они стремятся к доминированию над экономическими и политическими ресурсами Ирана.

«Мы считаем президента США преступником из-за жертв и убытков, из-за обвинений против иранской нации», — сказал Хаменеи.

Аятолла назвал протестующих «пехотинцами» Соединенных Штатов и обвинил их в разрушении мечетей и образовательных центров.

«Нанося вред людям, они убили несколько тысяч из них», — заявил также Хаменеи.

В своей речи он утверждал, что участники беспорядков были вооружены боевыми патронами, ввезенными из-за рубежа, но не назвал ни одной конкретной страны.

Протесты в Иране — главное

В Иране в конце 2025 года вспыхнули масштабные антиправительственные протесты. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пехлеви, наследный принц в изгнании Реза Пехлеви, который с 1979 года живет в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применения военной силы.

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13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибло около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь, иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждал, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

По данным источников The Washington Post, администрация Трампа просила страны Европы поделиться разведывательными данными о возможных целях в Иране.

14 января агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США выводят часть своих войск с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе. Также журналисты отметили, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.

15 января телеканал NBC News сообщил, что Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли «быстрый и решительный» удар по режиму, а не привели к затяжной войне.

Впоследствии информагентство AFP сообщило, что Саудовская Аравия, Катар и Оман возглавили усилия, направленные на то, чтобы отговорить Трампа от нападения на Иран, опасаясь «серьезных последствий в регионе».

16 января Трамп на своей платформе Truth Social выразил благодарность руководству Исламской Республики Иран за отмену более 800 запланированных казней участников протестов.