Путин без фанатика и дорогой нефти. Почему новости из Ирана для Кремля станут еще более болезненными, когда к делу подключатся шахматы

Если союзный Москве режим аятолл в Иране падет, то на мировом нефтяном рынке появится еще один фактор, который будет давить на цену барреля в сторону ее снижения. И для РФ, которая уже вынуждена продавать свою нефть с огромными скидками, а выход на новые месторождения при нынешних ценах стал для нее убыточным, ничего хорошего это не принесет.

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Об этом в разговоре с NV рассказал Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка, который хорошо знает Иран и провел там немало времени.

По его словам, протесты в Иране приобретают все более политический характер: лозунги о возвращении династии шахов Пехлеви, которых в свое время свергла исламская революция, стали главными, а протестующие уже контролируют несколько городов.

«Сначала были экономические требования, но очень быстро они переросли в политические. Вспомнили, что при шахе было лучше. Сейчас лейтмотив всех лозунгов — мы хотим возвращения династии Пехлеви», — пояснил Крутихин.

По его словам, два города с курдским населением в провинции Илам захвачены протестующими уже несколько дней. Поступили сообщения о возможном захвате города Карадж — всего 120 км от Тегерана, узловой пункт для энергоснабжения со стратегической плотиной и водохранилищем.

Силовики пока воздерживаются от массового применения оружия. Крутихин считает, что это связано с угрозами президента США Дональда Трампа отреагировать на подобные действия, а также с посланием, которое Израиль якобы передал руководству Ирана через российского диктатора Путина.

«Американцы в своё время при администрации[президента США в 1977—1981 годах Джимми] Картера совершили большую ошибку — фактически помогли[аятолле] Хомейни прийти к власти. Сейчас они совершают стратегическую ошибку, когда отказываются признавать, что это[направленное против официальной власти Ирана] движение имеет монархический характер», — считает эксперт.